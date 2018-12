Natação: Feirense ocupa 8 lugares de pódio

No passado fim de semana, a equipa da 1ª braçada da secção de natação do CD Feirense realizou a primeira prova da época tendo conquistado 8 lugares no pódio: 4 primeiros lugares e 4 segundos lugares.

As cores feirenses estiveram representadas por 9 nadadores acompanhados pela treinadora Mariana Martins. Destacam-se os atletas Simão Pinho (cadete C) que venceu as provas de 25m livres e 25m costas e Dinis Rocha (cadete B) vencendo a prova de 25m livres. A estafeta masculina de cadetes, composta por Diogo Faria, Rafael Assunção, Leonardo Pinto e Simão Pinho, venceu a prova de 4x25m livres; a estafeta masculina de cadetes, composta por Dinis Rocha, José Afonso Oliveira, Sebastião Rodrigues e Afonso Castro alcançou o 2º lugar na prova de 4x25m livres. Ainda noutras provas, Diogo Faria (cadete B) na prova de 25m costas; Sebastião Rodrigues (cadete B) nos 25m livres e Rafael Assunção (cadete C) 25m livres ocuparam o 2º lugar no pódio das respetivas provas.