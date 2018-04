“O meu objectivo passa por chegar à selecção principal”

Tem 20 anos e os primeiros toques na bola foram dados no Milheiroense, aos 5 anos de idade, depois de o pai o ter inscrito no clube de Santa Maria da Feira. Joga a médio e nos seus curtos 15 anos de carreira já passou por quatro clubes distintos, desde os juniores a equipas principais, um Mundial de Sub-20 e um apuramento para o campeonato europeu de Sub-21, em 2019.

O jornal N falou com Bruno Xadas, o camisola 10 do Sporting de Braga que esta época já fez 36 jogos e três golos ao serviço do clube Minhoto.

