São João de Ver integra nova equipa do CD Feirense com todos os escalões

2018 será sinal de um novo projecto para o Sport Ciclismo de São João de Ver. Assim sendo, Clube Desportivo Feirense, o clube ciclismo FJP e o Sport Ciclismo de São João de Ver unem esforços para criar a equipa do CD Feirense, referência maior do desporto do concelho de Santa Maria da Feira. A iniciativa, única em Portugal, diz respeito à criação de uma nova equipa que reunirá todos os escalões: a Vito-Feirense-Blackjack. Em comunicado, o clube afirma que “sempre esteve” nas suas ambições ter uma equipa no escalão máximo do ciclismo nacional, para “dar continuidade ao trabalho de formação” que tem sido feito ao longo dos anos.

