Vito-Feirense-Blackjack apresentou-se hoje para atacar a Volta a Portugal

O Feirense apresentou hoje em conferência de imprensa a sua nova equipa de ciclismo profissional, a Vito-Feirense-Blackjack, que começa a trabalhar já no dia 1 de Novembro.

Celebrando o centenário em 2018, o Feirense anunciou pela voz do presidente do clube, Rodrigo Nunes a parceria com o Sport Ciclismo S. João de Ver, cujo seu responsável, Fernando Vasco Costa será responsável pela equipa de formação. A equipa profissional será dirigida por Fernando Pinto e terá o comando desportivo de Joaquim Andrade.

Quantos aos ciclistas da equipa profissional, Edgar Pinto lidera uma equipa com nomes como Hugo Sancho, Luís Afonso, Leonel Coutinho, Ricardo Vale, o campeão marroquino Soufiane Haddi e os três jovens que sobem a profissional João Santos, Gonçalo Santos e Bernardo Saavedra (da formação de S. João de Ver). Contudo, mais elementos integrarão o “pelotão” do Feirense.

Na sessão da apresentação da equipa à Comunicação Social, Rodrigo Nunes salientou que o objectivo é “levar o nome do Feirense o mais longe possível e ajudar a que estas empresas possam ser ainda mais conhecidas e reconhecidas, que se associaram a um clube com projecção a nível nacional”.

O dirigente realçou ainda que se trata de “um sonho antigo”. O Feirense já tem pergaminhos na modalidade e já venceu uma volta em 1990. Santa maria da feira é um concelho com grandes ciclistas e somos talvez o concelho com mais vencedores na Volta a Portugal. Vamos comemorar o centenário e será uma grande satisfação para os feirense competir na Volta a Portugal e em todas provas nacionais, bem como algumas internacionais, nomeadamente em Espanha” – revelou.

Fernando Pinto, responsável pela equipa profissional, sublinhou que os amantes da modalidade estão “perante um projecto único em Portugal e o objectivo é dignificar as instituições envolvidas”.

Quanto a Fernando Vasco Costa, lembrou que o Sport Ciclismo S. João de Ver é “uma escola que tem dado grandes valores ao ciclismo nacional e internacional. Era uma ambição que tínhamos e agradeço esta oportunidade ao Feirense, porque esta junção vai trazer grandes resultados desportivos a todos os feirenses”.

Joaquim Andrade assumiu na conferência de imprensa que “a equipa Vito-Feirense-Blackjack “estará na Volta a Portugal e vai apresentar-se como favorita a ganhar a prova.