Mosteirô e AD Nogueira mantêm percurso totalmente vitorioso

Os dois clubes do Concelho têm por vitórias as três jornadas realizadas, enquanto que Florgrade, Lobão, Romariz e Milheiroense alcançam a segunda vitória da temporada.

Corre de feição para Mosteirô e AD Nogueira da Regedoura o início da época – as duas equipas somam por vitórias os jogos já disputados. O Mosteirô venceu o CS Jorge e a AD Nogueira ganhou em Válega. Enquanto isso, o fim-de-semana proporcionou a segunda vitória da temporada a Florgrade, Lobão, Sanguedo e Milheiroense.

Jogo dividido e disputado mas com ascendente para o Lourosa B na primeira parte e o golo de Dinis colocou justiça no marcador. Na 2ª parte a experiência da Florgrade veio ao de cima, claro domínio do jogo, fazendo três golos com inteira justiça.

Jogo com duas partes distintas. Na 1ª parte o Caldas S. Jorge esteve com maior ascendente no jogo e criou as melhores ocasiões de golo. Na 2ª parte o Mosteirô assumiu mais o domínio do jogo e chegou ao golo na conversão de uma grande penalidade.