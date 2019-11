Novas fitas de marcação promovem sustentabilidade dos eventos desportivos

O Município de Santa Maria da Feira substituiu as habituais fitas de plástico, utilizadas para a marcação de provas de trail, btt e caminhada, por fitas de tecido reutilizáveis, numa aposta por um futuro “mais limpo e amigo do ambiente”.

Santa Maria da Feira dá mais um passo no âmbito da sustentabilidade ambiental. Nas provas do programa Run For Feira – que incluem corrida, trail, circuito trail e andar a pé – as fitas de plástico utilizadas para delinear os espaços foram substituídas por fitas de tecido reutilizáveis.