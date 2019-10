Paços de Brandão alcança segunda vitória da época na ‘compensação’

Final arrebatador no duelo entre Paços de Brandão e Geração RD para a quinta jornada do Campeonato – os brandoenses estiveram a vencer por 2-0, a Geração RD chegou à igualdade, e nos descontos houve o golo do triunfo do Paços de Brandão. Nos demais jogos da jornada, empates para o Argoncilhe e para o Arrifanense nos jogos realizados em ‘casa’.

Excelente 1ª parte do Paços de Brandão, que criou inúmeras ocasiões de golo mas foi demasiado perdulário. Na segunda parte a Geração RD chegou ao empate de bola parada, mas no último lance Rochinha colocou justiça no resultado.