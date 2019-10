Patrícia Couto e Rui Marques sagram-se campeões nacionais

Mais um dia histórico para o Clube de Ténis de Paços de Brandão com dois atletas a sagrarem-se campeões nacionais dos respetivos escalões no Campeonato Nacional de Veteranos, no Vale do Lobo, Algarve. Pela terceira vez, Patrícia Couto conquista o Campeonato Nacional de Veteranos de +30 de singulares e de pares.

A atleta começou por vencer facilmente a fase de grupos, derrotando Catarina Lopes (CT Viana), por duplo 6-0. O mesmo resultado caiu sobre Ana Monteiro (SC Alberto Sousa), com a jogadora brandoense a não dar qualquer hipótese. Nas meias-finais, Patrícia Couto voltou às vitórias, desta vez frente a Rita Francisco (UD Batalha), com os parciais de 6-4 e 6-0.

Na final mais esperada, o jogo da atleta de Paços de Brandão não deu chances a Isabel Chorão (CT Gaia), com um esclarecedor resultado de duplo 6-1. “Entrei bastante focada e certa daquilo que teria de fazer para ganhar. Só tenho de agradecer a todos os que me apoiaram e que permitiram que eu hoje fizesse estes resultados, desde família, amigos, treinadores e parceiros desportivos”, declara Patrícia Couto. Com esta vitória, a atleta garante a manutenção da primeira posição no ranking nacional de Veteranos.