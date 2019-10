Pigeirense e Lavandeira entram a ganhar na nova temporada

O campeonato de futebol do Inatel, época de 2019/2020, começou da melhor forma para seis dos nove clubes do concelho de Santa Maria da Feira – o Pigeirense, campeão em título, ganhou fora, o Lavandeira, vice-campeão distrital e nacional, venceu em casa, e há ainda as vitórias de Arrifanenses, Palhota de Romariz, Pessegueiro do Vale e dos Hippyes.

Nesta jornada de abertura, o Nadais, finalista vencido da Taça de Aveiro da época anterior, empatou a dois golos no reduto do Talhadas. Enquanto isso, a jornada regista os desaires de FC Mozelos em Arrifana e do Manhôce no Vale. Refira-se que o Real de Castelo de Paiva desistiu do campeonato de futebol do Inatel (integrava o Grupo A).

No Grupo A, os Arrifanenses venceram o FC Mozelos por 3-2, com 1-1 ao intervalo. Pelo Arrifanenses jogaram inicialmente João Maia, Marcelo, Hélio, Hugo, Diogo, Markito, João Neves, Marcelo brito, Thiago, Damião e Loureiro. Jogaram ainda Nuno Oliveira, José Sousa, José Silva, Xavier, Miguel Carneiro e Joel. Pelo FC Mozelos alinharam inicialmente Américo, Zé Pedro, Pedro, Couto, Ricardo, Marquitos, Tiago Mota, Rochinha, Castro e Peixinho, tendo ainda jogado Pinhal, David, Miguel e Jorginho. Marcara, Castro e Pinhal.

Os golos foram marcados por Loureiro, Hélio e Xavier para os Arrifanenses, enquanto que Castro e Pinhal marcaram os golos do FC Mozelos.

No grupo B, o Pessegueiro do Vale ganhou 2-0 ao Manhôce de Arrifana, após 1-0 ao intervalo. Cabeças (primeiro) e Telmo marcaram os golos do triunfo do Pessegueiro do Vale.

Pela formação valense alinharam Paulo, Alcides, João, Cabeças, Rui Alves, Túlio, Estrela, Godinho, Jorginho, Fábio e Telmo. Jogaram ainda Marcelo, Mara, Tigas e Laranjeira. Por sua vez, o Manhôce utilizou Tiago, Hélder, Joel, André, barbosa, João António, Pinheiro, Oliveira, Tiago Miguel, José Barbosa e Bruno. Jogaram ainda Márcio, Leonardo, João Pedro, Juan e Hugo Xavier.