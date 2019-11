Portugal FIT chega ao Europarque pela primeira vez

O Portugal FIT está de regresso para uma edição que se estreia no Europarque, em Santa Maria da Feira. O evento, realizado desde 2014, reúne dezenas de atividades para o público em geral, desde aulas específicas abertas a todos, à possibilidade de visitarem a feira e usufruirem de grandes descontos ou de acompanharem o Campeonato Internacional de Pole Dance que se estreou no ano passado com um enorme sucesso.

De acordo com a organização, a mudança para Santa Maria da Feira é um dos aspetos “mais positivos” desta edição. “O espaço faz um fit perfeito com a dinâmica do evento, proporcionando a distribuição ideal de zonas no mesmo. Não poderíamos estar mais entusiasmados com a edição deste ano. É pensada para todos os profissionais da área, mas também para que familiares, amigos e curiosos que os acompanhem se sintam facilmente envolvidos por toda a atmosfera, beneficiando ao máximo da mesma”.