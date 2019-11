S. João de Ver inaugura ‘nova luz’ no Estádio do Ervedal

Há uma “luz nova” no Estádio do Ervedal em S. João de Ver. Está em funcionamento o novo sistema de iluminação do recinto de jogos (e de treinos) do sector de formação do clube sanjoanense. A remodelação é total e os utilizadores daquele recinto desportivo são os grandes beneficiados, no caso a estrutura juvenil do clube, os veteranos, e a equipa de futebol da Lavandeira.

José Luís Romão, presidente do clube para o futebol juvenil, explica as razões do trabalho efectuado. “Era deficitária a iluminação do campo de jogos e, por isso, tivemos que arregaçar as mangas e com a ajuda de associados e investimento do clube e colaboração da ACDL tornámos a prioridade uma realidade”.

A estrutura juvenil do S. João de Ver comporta 13 equipas por diferentes escalões etários e o número de atletas inscritos aumentou sobremaneira em relação à época anterior. “Todos os jogadores e todos nós que aqui trabalhamos agradecemos profundamente o empenho do clube nesta obra”, assinala João Cruz, coordenador do futebol juvenil do clube.