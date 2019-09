S. João de Ver realiza jogo da Taça de Portugal no próximo sábado

O S. João de Ver joga no próximo sábado, dia 7 de Setembro, para a primeira eliminatória da Taça de Portugal / Placard. O jogo foi antecipado um dia, após acordo com a Sanjoanense, enquanto que a estreia do clube no campeonato distrital Divisão de Elite foi adiada para 11 de Setembro, quarta-feira, às 18h30, com recepção ao Estarreja.

Vencedor da Taça Distrito de Aveiro a 2 de Junho último, o S. João de Ver está de regresso à Taça de Portugal. A última participação na prova remonta à época de 2014/2015. O histórico de jogos a nível nacional entre os dois clubes remete-nos, entretanto, para a temporada de 2014/15 do Campeonato Nacional de Seniores, agora denominado de Campeonato de Portugal.

Foi nessa ocasião que S. João de Ver e Sanjoanense se defrontaram a nível nacional pela última ocasião. Na primeira fase do Campeonato Nacional de Seniores, a Sanjoanense venceu em S. João de Ver a 9 de Novembro de 2014 por 1-0, com golo de Mário. Na segunda volta, a 18 de Janeiro de 2015, houve empate sem golos no estádio Conde Dias Garcia em S. João da Madeira.