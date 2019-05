Sporting diz ‘adeus’ a Fiães

A equipa vice campeã na nacional do Sporting Clube de Portugal, que nas duas últimas temporadas fizera do pavilhão municipal de Fiães a sua casa de preparação, vai deixar de treinar naquele recinto. Os dirigentes leoninos já informaram os seus atletas e técnicos. Por esse motivo, e porque estão radicados no norte, de onde são naturais, sabe-se que alguns não vão continuar ao serviço do clube lisboeta – o treinador, Hugo Silva, já rescindiu, kibinho, Hugo Ribeiro e João Simões devem-lhe seguir as pisadas.

Espera-se, agora, que Câmara reponha a «mobília que desapareceu». António Valdemar já alertou o presidente da Câmara da Feira, o fianense,Emídio Sousa, para essa necessidade.