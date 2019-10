Tarei inicia ‘distrital’ a ganhar e Lourosa perde no Nacional

O Tarei entrou da melhor forma no campeonato distrital de futsal feminino ao vencer o Arca. No Campeonato Nacional, o Lourosa perde pela segunda vez consecutiva.

O Lourosa averbou a segunda derrota consecutiva no campeonato Nacional de seniores femininos de futsal. A formação lusitanista perdeu há uma semana em ‘casa’ com o Novasemente e, desta feita, no reduto do Águias de Santa Marta, foi derrotada por 2-0.

No próximo sábado, dia 19, o Lourosa realiza jogo com o Nun’ÁLvares relativo à terceira jornada da Zona Norte. O embate decorre no pavilhão de Lourosa.