Triunfo dos fianenses diante do CV Lisboa por 3-0 deixa a equipa do técnico Nuno Neves com lugar garantido na 2ª fase.

O Clube Desportivo de Fiães tem já lugar garantido na segunda fase do Nacional e lidera, juntamente com a Académica de Espinho, e com apenas uma derrota, o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, e já só pensa na fase final da competição, afinal a que vai determinar a equipa que vai subir ao escalão maior do voleibol nacional, e a que nos jogos de passagem também pode lá chegar.

Na sua deslocação à capital, o Desportivo de Fiães cilindrou, no passado sábado, a equipa do Centro de Voleibol de Lisboa. Os pupilos de Nuno Neves venceram, por 3-0, com os parciais de 25-19, 25-15 e 25-23.