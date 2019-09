União de Lamas ganha a Supertaça de Portugal após livres directos

Supertaça Carlos Fernandes foi decidida na marcação de livres após jogo ter terminado sem golos.O União de Lamas ganhou este sábado no Jamor a Supertaça de Portugal ‘Carlos Fernandes’. O jogo com o Casa Pia terminou sem golos. No recurso à marcação de livres directos – “shot outs” – o União de Lamas garantiu o triunfo por 2-1. Marcaram Renato Mendes e Catita.

Neste jogo da Supertaça de Portugal, o União de Lamas alinhou com Roberto Nogueira, Paulo Elias, Sérgio França, Rúben Pinto, Miguel Carmo, João Santos, Jorge Sá, Ricardo Rocha, João Vivas Pedro Pinto (Catita) e Paulo Mendes. Foram suplentes os jogadores Pedro Teixeira, Rafael França, Cristiano Cardoso e Tiago Gonçalves.