União de Lamas perde jogo do campeonato de hóquei em campo

O União de Lamas perdeu por 4-0 no reduto do Futebol Benfica em jogo da quarta jornada do campeonato nacional de seniores masculinos de hóquei em campo. Outros resultados – Viso-Lousada B, 4-0, e Casa Pia-Lousada A, 3-5.

No próximo fim-de-semana, cumprir-se-á a quinta jornada. O União de Lamas receberá o Casa Pia no sábado. Outros jogos – Lousada A-Viso e Lousada B-Futebol Benfica.

Enquanto isso, o União de Lamas perdeu em casa por 2-4 para o campeonato nacional de sub-16 mistos de hóquei em campo indoor. O jogo decorreu no pavilhão do Colégio de Lamas. No próximo sábado, dia 2 de Novembro, o União de Lamas joga em Lousada.