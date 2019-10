Vito-Feirense-PNB vence a Volta às Terras de Santa Maria

Fim-de-semana marcado pela 28ª Volta às terras de Santa Maria no sábado e pelo Memorial aos ciclistas de S. João de Ver no domingo.

A 28ª edição da Volta às Terras de Santa Maria / Troféu Fernando Mendes teve como máxima protagonista a Vito-Feirense-Pnb, grande vencedora por equipas e vencedora do prémio da juventude com Pedro Andrade, que garantiu ainda o terceiro lugar na geral individual.

Os primeiros momentos da jornada foram bastante movimentados, com várias tentativas de fuga a sucederem-se até um grupo de 11 corredores conseguir escapar ao pelotão, já com 20 quilómetros pedalados. António Ferreira, João Barbosa e Pedro Andrade foram os representantes da Vito-Feirense-Pnb na fuga, que marcou praticamente toda a jornada de 129,4 quilómetros, marcados por seis passagens pela meta, uma escalada ao Castelo de Santa Maria da Feira e seis passagens pelo Alto do Calvário, uma subida de 1 quilómetro a 5,4% de pendente média.