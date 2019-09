Pinto da Costa apadrinha apresentação da equipa feminina ‘José Moreira’

VOLEIBOL Presidente do FC Porto destaca importância da parceria com a Academia José Moreira, de Nogueira da Regedoura, para o êxito da modalidade.

Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, apadrinhou a cerimónia de apresentação da equipa de voleibol de seniores femininos que vai competir na I Divisão. Trata-se da equipa FC Porto/Academia José Moreira. “O FC Porto está um bocadinho maior e mais bonito”, disse Pinto da Costa, expressão que suscitou sorrisos na plateia.

A cerimónia de apresentação contou com a presença de José Moreira, antigo jogador de voleibol do FC Porto e fundador, há cinco anos da Academia José Moreira, em Nogueira da Regedoura. O clube, recorde-se, conquistou na época passada a Taça de Portugal. Nesta cerimónia, marcou ainda presença Pedro Violas, patrocinador oficial da equipa.

O presidente do FC Porto salientou a importância da parceria com a Academia José Moreira e deu as boas-vindas ao plantel que, sublinhou, foi construído sobre os quatro pilares do clube – “rigor, competência, paixão e ambição”. José Moreira, fundador há cinco anos do projeto, também manifestou a felicidade pela parceria criada. “O FC Porto é desde sempre o meu clube, no qual, com 15 anos, comecei a jogar voleibol e, aos 16 anos, jogava simultaneamente nos escalões de juvenis, juniores e seniores”.