Toyota Corolla 1.8 Hybrid

O Corolla é um dos ícones da indústria automóvel mundial, com mais de 45 milhões de unidades vendidas desde 1966, tendo em 2018 sido mais uma vez o carro mais vendido no mundo. Durante mais de uma década o Auris ocupou o lugar que era do Corolla, mas como mais vale tarde do que nunca, a Toyota voltou a trazer para a ribalta o mítico familiar nipónico.

A Toyota decidiu deixar cair o nome Auris e fazer regressar Toyota Corolla. Não se trata apenas de uma mudança de designação. As novidades são muitas, e do antigo modelo não sobrou quase nada. Uma das novidades mais importantes diz respeito à plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture), já utilizada no Prius, no C-HR e no novo RAV4.

Graças a esta plataforma, o Corolla ganhou 60% na rigidez estrutural e 40% de redução de fricção na suspensão, enquanto o centro de gravidade pôde ser rebaixado em 10 mm. O Corolla também viu aumentadas as dimensões, o que se traduz em mais espaço no habitáculo. Este Corolla hatchback que conduzimos é 40 mm mais comprido e 25 mm mais baixo que o Auris. Por fim, ganha ainda em estabilidade dinâmica, resultado do aumento da distância entre eixos.

Esteticamente, é também na nossa opinião um dos mais bem conseguidos desenhos da longa história do Corolla (12 gerações). A assinatura visual no novo Corolla está muito mais cativante, seja na secção dianteira ou na traseira, graças à presença do novo sistema de iluminação em LED.Depois do C-HR, o novo Toyota Corolla seguiu-lhe as pisadas e estreia um design bem mais apelativo do que era habitual na marca fundada em 1937.