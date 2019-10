90 mil empregos sofrerão alterações na Região Norte em 10 anos

Apresentado, também, durante o período da manhã do dia 17 de Outubro no Europarque, o mais recente estudo da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) atenta nas principais alterações que ocorrerão em Portugal nos próximos 30 anos, com incidência particular no tecido empresarial da região nortenha do país. Uma das mais relevantes previsões avançadas por Pedro Duarte, presidente do concelho estratégico para a Economia Digital da CIP, revela que poderão ser criados cerca de 227 mil postos de trabalhos em sectores que consigam acompanhar os desafios intrínsecos à modernização da robótica e da automação dos processos. “A ideia de que as máquinas poderão vir a substituir o Homem não é nova. Já em 1930 se falava em desemprego tecnológico. Hoje, estima-se que cerca de 50% dos trabalhos possam ser automatizados: isto significa que cerca de 50% do tempo despendido em tarefas laborais é hoje automatizável, podendo aumentar para 67% em 2030” – afirmou Pedro Duarte. O mesmo estudo atenta ainda nos sectores que poderão vir a ser mais afectados pelas novas tendências do mundo laboral, destacando áreas como a Manufactura, o Comércio, o Retalho e até o Transporte, sendo que sectores como a Saúde e Educação serão dos mais ilesos. “Os trabalhos que são menos previsíveis e repetitivos sofrerão menos com a automatização dos processos. Existirá aqui uma necessidade de requalificação, que poderá afectar até 700 mil trabalhadores” – prevê o responsável.