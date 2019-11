“A construção da USF e a requalificação do centro da vila serão uma realidade até ao final do mandato”

Rui Rios cumpre, actualmente, o segundo mandato na liderança dos destinos políticos da freguesia de Nogueira da Regedoura. Em 2017, a população nogueirense renovou o voto de confiança na sua equipa, fazendo com que a mesma fosse reeleita, com um número de votos superior ao anteriormente conferido. A palavra chave, agora, é uma só: “executar”. O autarca acredita que os projectos submetidos a sufrágio, como a construção da Unidade de Saúde Familiar (USF) que servirá as freguesias de Nogueira da Regedoura e São Paio de Oleiros será “uma realidade”, assim como a requalificação do centro da vila, dotando-o de novas valências, como é exemplo a construção de uma zona destinada ao estacionamento. Um par de projectos que, segundo o autarca, serão “uma realidade” até ao final do mandato.

Qual é o balanço geral desta primeira metade do seu segundo mandato?

Nestes dois anos, tem sido dado seguimento ao trabalho efectuado já nos quatro anteriores. Este é o meu segundo mandato, e estamos a trabalhar na concretização de alguns projectos que foram já anteriormente iniciados, para que, nesta última fase, possamos passar à execução. Como é do conhecimento geral, para que a obra nasça, existe sempre um trabalho a montante que tem de ser feito. Quando apresentamos o nosso manifesto eleitoral, apresentamos algumas obras emblemáticas que queríamos desenvolver, como a construção da USF de Nogueira da Regedoura e São Paio de Oleiros, e também a requalificação do centro da vila. São dois projectos que temos vindo a trabalhar, em sinergia com a Câmara Municipal, e estamos plenamente convencidos que até ao final do mandato serão concluídos. Temo-nos também batido pela requalificação da rede viária, pela manutenção dos espaços públicos e pela limpeza de ruas.