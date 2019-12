Acionistas da Corticeira Amorim aprovam contas e dividendo extraordinário

Na passada segunda-feira, em assembleia-geral

Os acionistas da Corticeira Amorim aprovaram, na passada segunda-feira, em assembleia-geral extraordinária as contas dos primeiros nove meses de 2019 e a distribuição de um dividendo extraordinário de 0,085 euros por ação, num total de 11,305 milhões de euros. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a corticeira de Mozelos, informa ter sido “aprovado, por maioria, o balanço intercalar individual da sociedade reportado a 30 de setembro de 2019”.Também aprovada hoje, “por unanimidade”, foi a proposta de distribuição parcial de reservas distribuíveis no montante de 11,305 milhões de euros, equivalente ao valor bruto de 0,085 euros (oito cêntimos e meio) por ação, a distribuir pelos acionistas “na proporção das suas participações”, a partir do próximo dia 19. Segundo se lê no comunicado enviado à CMVM, “o pagamento dos dividendos processar-se-á através da Central de Valores Mobiliários, sendo agente pagador o Banco BPI, S.A.”.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.