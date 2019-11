A Associação das Empresas de Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica (Aetice) promoverá a sua primeira Tech Session no próximo dia 8 de Novembro, nas instalações do Isvouga, em Santa Maria da Feira, entre as 18h15 e as 20h00, circunscrita à temática da Cibersegurança, em parceria com o orador Bruno Horta Soares.