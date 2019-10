Aproximar os alunos através do teatro

Projeto visa atenuar diferenças com a promoção da socialização e interação em jogos dramáticos

A primeira sessão do projeto “Aproximar” decorreu no passado dia 1 de outubro, na EB N.º 2 de Santa Maria da Feira, que reuniu 19 crianças, do 3º ano, com e sem necessidades de apoio especializado na educação, em jogos dramáticos que promovem a socialização e a interação.

No seguimento dos estudos que apontam que o Teatro potencia a quantidade de interações entre as crianças que necessitam de apoio especializado na educação e os seus pares, assim como a aquisição de competências sociais, tornando-as mais capazes de interagir e participar em conversas, o Município de Santa Maria da Feira desenvolveu o Projeto Aproximar. Com recurso a técnicas teatrais, promove-se a integração dos alunos que necessitam de apoio especializado na comunidade escolar, incluindo-os em grupos de trabalho com os colegas. O projeto piloto decorrerá durante o 1º período do corrente ano letivo com uma periodicidade semanal.

