Associação no Canadá gerida por jovens pela “paixão por Portugal”

Mulher feirense é a presidente da associação First Portuguese Canadian Cultural Centre

Uma associação portuguesa no Canadá é gerida por um grupo de jovens pela sua “paixão e afinidade por Portugal”, o que os faz sentir “perto de casa”, revelou uma fonte da direção.

“Há uma paixão pela casa, pelo fato de estarmos a ajudar a nossa comunidade e uma paixão por Portugal. Nós que integramos a direção, ou nascemos em Portugal, ou fomos criados lá, há uma afinidade com Portugal”, afirmou Carina Paradela, de 32 anos, presidente da direção do First Portuguese Canadian Cultural Centre (FPCC).

A dirigente, natural de Santa Maria da Feira, falou sobre um Mercado de Natal, evento que decorreu na associação, e que levou várias dezenas de visitantes ao FPCC, encontrando-se entre eles o presidente da Câmara Municipal de Toronto, John Tory. Fundada há 63 anos, a coletividade de Toronto, é gerida por quatro “jovens” com idades compreendidas entre os 30 e os 40.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.