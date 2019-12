Autorretrato de Almodóvar em ‘Dor e Glória’

Dia 12 de dezembro na Biblioteca Municipal

O multipremiado realizador espanhol Pedro Almodóvar apresenta a sua última obra, ‘Dor e Glória’, um retrato autobiográfico da sua vida e carreira, com reflexão sobre a finitude, a escrita e o cinema, transformando em arte a condição da existência.

A Biblioteca Municipal exibe, no dia 12 de dezembro, o mais recente filme do premiado realizador Pedro Almodóvar. ‘Dor e Glória’ é o seu “projeto mais pessoal” pois constitui uma autobiografia do diretor, assumindo o papel principal o ator Antonio Banderas, acompanhado de nomes como Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Julieta Serrano e Leonardo Sbaraglia.

O protagonista chama-se Salvador Mallo, um melancólico cineasta em declínio, que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida. Entre lembranças e reencontros da sua extensa e aclamada carreira internacional, agora, doente e solitário, atravessando uma crise de inspiração, deixa-se levar pelas memórias da infância na década de 60, numa pequena aldeia espanhola, até à juventude em Madrid. A viagem fá-lo avaliar a natureza das suas relações, as alegrias e perdas que marcaram a sua personalidade e o transformaram no homem e realizador que é hoje.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.