BCN promove Café Central e Euroshima

O Ballet Contemporâneo do Norte (BCN) prossegue com o seu programa €UROTRA$H, apresentando duas novas conversas, a 12 e 19 de outubro, e uma criação, a 26 de outubro, que fazem uma abordagem sobre o universo feminino, nomeadamente a liberdade sexual e a luta anti-racista.

Café Central é o título do próximo segmento conferencial que o Ballet Contemporâneo do Norte (BCN) leva ao Cineteatro António Lamoso. Duas conversas, a 12 e 19 de outubro, às 15h00, focadas na abordagem feminina e feminista à liberdade sexual e de género, assim como à luta anti-racista. A 12 de outubro, a conversa é com o Coletivo FACA, composto por Andreia Coutinho, Laura Sequeira Falé e Maribel Mendes Sobreira; e a 19 de outubro, a protagonista é Joacine Katar, a primeira mulher negra a encabeçar a lista de um partido às eleições legislativas em Portugal e uma referência na luta pelos direitos das mulheres e das mulheres negras em Portugal através do INMUNE – Instituto da Mulher Negra em Portugal. Ambas as conversas decorrem no Cineteatro António Lamoso e são de entrada gratuita.