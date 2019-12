Biblioteca de São Paio de Oleiros prepara mês de Dezembro recheado de actividades

Na próxima sexta-feira, dia 13 de Dezembro, pelas 21h30, a Biblioteca Pública de São Paio de Oleiros receberá “Magnólia”, com a coordenação de Anthero Monteiro e música de António Sampaio Maia. A iniciativa será subordinada ao tema “Nascer”, e funcionará como preparação para as comemorações natalícias que se avizinham. Também a partir do dia 13 do mês de Dezembro, a Biblioteca acolherá uma feira do livro e uma exposição, protagonizada pelos alunos dos estabelecimentos de ensino locais.