Bizfeira discutiu robótica, automação e desafios futuros do Trabalho

O Fórum Bizfeira tornou a ocupar o Europarque para somar mais uma sessão, desta feita dedicada ao Futuro do Trabalho, às diferentes conjunturas e desafios que o futuro poderá trazer, no passado dia 17 de Outubro. Promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, o Fórum Bizfeira pretende lançar a discussão e a reflexão em torno de um tema de importância no contexto do desenvolvimento económico e social, através de um conjunto de atividades, como uma conferência, biztalks, meetings, speed recruitment e networking, reunindo especialistas de diferentes áreas e empresas. A conferência “O Futuro do Trabalho”, em parceria com o Jornal de Notícias, marcou o arranque, durante toda a manhã, do Bizfeira. A sessão de abertura esteve a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, seguida das intervenções do diretor do Jornal de Notícias, do Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Genebra e do Embaixador da República Checa em Portugal. À CIP – Confederação Empresarial de Portugal caberá a apresentação de um estudo sobre o mercado de trabalho focado na região Norte.

“O Papel das Empresas” foi o tema do primeiro painel da conferência que conta com perspetivas de Alexandre Fonseca, CEO da Altice, António Saraiva, Presidente do Conselho Geral e da Direção da CIP, Ana Sousa, da VP People da Farfetch, e José Lopes, Diretor da EasyJet para Portugal. Após um momento musical protagonizado por Ricardo Azevedo e Margarida Neto, o debate centra-se nas novas tecnologias e robótica, com o segundo painel da conferência, subordinada ao tema “O Que Vai Mudar”, com as opiniões de André Fonseca Ferreira, Co-Founder Head of Moonshots @ Chain Reaction, José Caldeira, Administrador Executivo do INESC-TEC, e Grégoire Evéquoz, autor do livro “A Carreira Profissional 4.0, Tendências e Oportunidades”.