Bolsas de estudo para estudantes residentes em Santa Maria da Feira

Candidaturas de 1 de outubro a 30 de novembro

Os estudantes do concelho de Santa Maria da Feira com aproveitamento escolar e comprovada carência económica podem candidatar-se, a partir do dia 1 de outubro, ao programa de Bolsas de Estudo da Câmara Municipal, destinado a apoiar a frequência dos ensinos secundário e superior. A concessão de bolsas de estudo tem como objetivo a promoção da igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar.

As bolsas serão atribuídas aos estudantes que as solicitem e que reúnam os pré-requisitos. Na apreciação das candidaturas, é tida em conta, entre outros critérios, a carência económica e o aproveitamento escolar. Os interessados devem formalizar a sua candidatura através da plataforma SIGA. Para isso, devem solicitar uma senha de acesso, através do e-mail pedj@cm-feira.pt, onde poderão ser pedidos mais esclarecimentos.

A concessão de bolsas de estudo, cujas candidaturas estão abertas até 30 de novembro, tem como objetivo possibilitar a prossecução dos estudos aos jovens, promovendo uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar.