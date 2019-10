“Cada obra precisa de carinho. Precisa que a trabalhem a sério”

Há 25 anos, Alexandre Pinto tomava os ensinamentos do pai, e criava a Contralex, uma empresa dedicada à reabilitação de habitações seculares e igrejas, mas que também actua nos mercados da construção industrial ou habitacional. Com sede nas Caldas de São Jorge, a entidade aglomera uma força de trabalho de 27 elementos, e grande parte das suas intervenções (cerca de 90%) acontecem entre as zonas de Albergaria e Póvoa. Com um volume de negócios anual entre os um/dois milhões de euros, o sócio-gerente da empresa, em entrevista, revela que o mercado da construção continua a ser “assombrado” pela contratação ilícita, que a cobrança de 23% de IVA sobre as habitações é “absurda”, que o segredo para o sucesso poderá estar no “acompanhamento permanente” do desenvolvimento tecnológico, e ainda que existem várias pessoas no concelho de Santa Maria da Feira sem casa de banho em casa.