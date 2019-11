Câmara adverte para a limpeza e desobstrução de rios e ribeiras

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira lança o alerta a proprietários de terrenos em zonas ribeirinhas para a feitura da respectiva limpeza e desobstrução dos canais de rios ou ribeiras, de acordo com as normas em vigor. A limpeza dos canais consiste na remoção de resíduos (sacos de lixo, entulho, pneus, etc) e ainda na remoção selectiva de material vegetal (ramos ou arvoredo) que coloque em risco as estruturas hidráulicas.

A Autarquia entende, assim, que a limpeza de rios se torna relevante, na medida em que auxilia no controlo a dos episódios de cheias, na melhoria da qualidade da água, no controlo dos processos erosivos nas margens, e ainda na melhoria da qualidade dos solos e aumento da fertilidade dos terrenos envolventes. A Câmara informa ainda não serem permitidos certos comportamentos, como contaminação agrícola, linearização das margens, construção de muros e impermeabilização das margens, ou o corte total da vegetação ribeirinha, que contribui para a estabilização das margens.