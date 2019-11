Candidatos a Jovem Autarca vão a eleições

Votação nas escolas a 25 de novembro

Uma dezena de jovens candidataram-se este ano ao projeto Jovem Autarca. O período da campanha eleitoral está a decorrer e as urnas abrem no dia 25 de novembro, nas várias escolas, para eleger o futuro jovem presidente de Santa Maria da Feira.

Com média de 15 anos de idade – seis rapazes e quatro raparigas – este ano lançaram-se no desafio do projeto Jovem Autarca. O objetivo do projeto municipal é incentivar a cidadania ativa dos mais jovens, envolvendo-os no dia-a-dia da sua comunidade e procurando respostas rumo a uma sociedade cada vez melhor.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.