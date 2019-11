Centenária CIFIAL adquirida por grupo asiático

Na passada segunda-feira, dia 28 de outubro, a empresa Cifial – de Santa Maria da Feira – anunciou que a entrada no capital de um investidor estratégico asiático, o Grupo Kinlong, permite uma “nova etapa de desenvolvimento” e reforça as condições para preservar os postos de trabalho.

“A ECS Capital, responsável pela gestão do Fundo Recuperação, e o Grupo Kinlong, um investidor estratégico asiático, concretizaram a transação do Grupo Cifial, empresa especializada na produção e comercialização de torneiras e louças sanitárias”, informa a Cifial, em comunicado divulgado. O grupo adianta que começa agora “uma nova etapa da sua história, com condições reforçadas para aceder a novos mercados que permitirão redimensionar a sua atividade, atingindo novos patamares de desenvolvimento”.