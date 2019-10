CiRAC celebra 43 anos com Encontro de Coros

Infanto-Juvenis actuam no próximo dia 27 de Outubro

O Circulo de Recreio, Arte e Cultura de Paços de Brandão (CiRAC) celebrou, no decorrer da passada semana, 43 anos. A associação brandoense segue assim o caminho na proliferação da arte e da cultura, tendo como próximo ponto de interesse o Encontro de Coros Infanto-Juvenis, que acontecerá nas instalações do CiRAC, no próximo dia 27 de Outubro, com início marcado para as 15h30. A iniciativa contará com a participação do Coro Infanto-Juvenil do CiRAC, com o Grupo Coral “Sorrisos do Mundo”, com o Coro Infanto-Juvenil da Escola de Música de Esmoriz e ainda com o Coro Infantil “Clavezinhas de Sol”. A entrada é gratuita.

