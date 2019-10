Clube Académico Téssera soma mais dois títulos nacionais

O Clube Académico Téssera, atualmente a ensinar xadrez na “Casa da Juventude” em Arrifana, que irá celebrar o seu primeiro aniversário no dia 3 de novembro, esteve presente na cidade de Portimão, Capital Europeia do Desporto 2019, nos Campeonatos de Portugal de Seniores de Xadrez Amador, onde alcançou dois títulos nacionais através dos irmãos Gustavo e Rodrigo Ribeiro.

Rodrigo Ribeiro, de 14 anos foi campeão nacional de xadrez blitz, onde cada jogador tem 3 minutos acrescidos de 2 segundos por lance para toda a partida. Na variante de xadrez rápido, onde cada jogador tem 15 minutos acrescidos de 5 segundos por lance para toda a partida, o campeão nacional foi o Gustavo Ribeiro, de 12 anos,

Termina assim a época para o Clube Académico Téssera, que garantiu a subida ao nacional da 2ª divisão de equipas e conquistou quatro títulos de campeão nacional e seis títulos distritais de xadrez, e ainda com presenças no Campeonato Mundial de Xadrez de Jovens em Granada, Espanha, e no Campeonato Europeu de Jovens, em Bratislava, Eslováquia.