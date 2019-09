Colégio de Lamas comemora Dia Mundial da Música com Keith Terry

Pioneiro da música corporal vem a Portugal para uma “masterclass” onde os alunos serão os protagonistas, a convite do Colégio de Lamas

No próximo dia 1 de outubro, terça-feira, data em que se celebra o Dia Mundial da Música, o norte-americano Keith Terry estará em Portugal, para uma Masterclass de Música Corporal, entre as 09h00 e as 12h00, no Colégio de Lamas. Keith Terry é o pioneiro e a referência mundial da música corporal. Com mais de três décadas de carreira, Terry produziu vários trabalhos, destacando-se o livro/DVD, “Rhythm of Math”, que ensina às crianças conceitos matemáticos através da percussão corporal. É fundador e diretor artístico do International Body Music Festival (IBMF), um evento que explora as linguagens da música corporal nas mais diversas culturas. As suas apresentações, palestras, residências e cursos já percorreram os quatro cantos do mundo, envolvendo alunos, artistas profissionais e educadores.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.