1.º Torneio Plural promove desporto inclusivo

Boccia, ténis de mesa e futsal

A Câmara Municipal, em conjunto com a Provedoria dos Cidadãos com Deficiência, promove, no dia 9 de maio, o 1.º Torneio de Desporto Plural, no Pavilhão de S. João de Ver. Aberto a todos os que procuram conhecer um projeto pioneiro na área do Desporto, que inclui pessoas de qualquer idade e capacidade.

O 1.º Torneio de Desporto Plural, organizado pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e Provedoria Municipal dos Cidadãos com Deficiência, acontece no dia 9 de maio, no Pavilhão Municipal de S. João de Ver, com início às 9h30.

O objetivo é a inclusão pelo Desporto, chamando-se “Plural porque é aberto a todos aqueles que procuram no Desporto, amador ou de competição, o bem-estar físico, psíquico e social”, diz a organização, que quer promover a integração pela diversidade, proximidade, interação e intergeracionalidade.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.