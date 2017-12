2º lugar para a Banda Marcial do Vale em concurso nacional

A Banda Marcial do Vale esteve presente no IV Concurso Filarmonia D’Ouro, que se realizou no dia 2 de Dezembro no Europarque. Nuno Costa, um dos representantes da banda, explicou em declarações ao Jornal N, que o concurso contou com a participação de 13 bandas divididas por três secções. Nuno Costa explica que a Banda do Vale já havia conseguido um primeiro lugar no mesmo concurso, mas numa categoria diferente, e desta feita trouxe o segundo lugar da primeira secção. “Agora subimos de nível e atingimos os nossos objectivos e por isso estamos muito satisfeitos” – contou. A banda, que conta com 68 elementos adultos, também ganhou o quarto lugar no concurso de bandas filarmónicas de Braga, no passado dia 26 de Novembro. A Banda Marcial do Vale vai apresentar-se ao público no dia 7 de Janeiro, para o concerto de Ano Novo, na Igreja Paroquial do Vale, às 15h30.