30.º aniversário Convenção Direitos da Criança

Assinalado a 20 de novembro

O Município de Santa Maria da Feira assinala, amanhã (dia 20 de novembro), os 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança através da leitura de um texto pelas crianças e da divulgação do cartaz da UNICEF nos jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo do concelho.

O Município tem vindo a destacar a importância das políticas ambientais, de juventude, dos idosos e também da infância para as suas comunidades. Nesse âmbito, integra a Associação Internacional de Cidades Educadoras e o programa Cidades Amigas das Crianças da UNICEF, atendendo aos conceitos fundamentais para a construção de um discurso municipal a favor dos direitos das crianças e jovens.

O 30.º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança, assinalado a 20 de novembro, é uma celebração internacional que tem como objetivo criar consciência sobre a aplicação dos direitos da criança nas decisões, políticas e programas dos municípios. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das crianças no momento presente, reconhecendo e realizando os seus direitos e, desta forma, contribuir para o progresso das comunidades.

Santa Maria da Feira, como Município Amigo das Crianças, pretende que o 30.º aniversário seja simbolicamente assinalado. Desta forma, durante o dia de amanhã, 20 de novembro, será afixado o cartaz “Conhece os teus direitos” da UNICEF nos jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo do concelho e um aluno de cada turma procederá à leitura de um texto sobre os direitos das crianças. Ainda, na EB de Louredo, às 11h00, decorre uma hora do conto, com histórias que têm por base os direitos das crianças.