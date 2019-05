40 trabalhadores do Pingo Doce da Feira aderiram à greve

Funcionários dos hiper e supermercados organizaram greve com paralisações em vários pontos do país no Dia do Trabalhador

No passado dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, os funcionários dos hiper e supermercados promoveram a organização duma greve por todo o país. No Pingo Doce de Santa Maria da Feira, cerca de 40 funcionários aderiram à greve.

Segundo as informações apuradas pelo Jornal de Notícias (JN), o responsável por esta loja reuniu-se com os funcionários que aderiram à greve, no entanto não conseguiu “travar” a greve e colocar um fim às reinvidicações dos trabalhadores.

