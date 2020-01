5.º aniversário comemorado com os The Gift

Programação cultural do aniversário do Cineteatro António Lamoso

O Cineteatro António Lamoso celebra o seu 5.º aniversário a 11 de janeiro, no conceito 5 anos – 5 atividades, com uma programação cultural intensa durante todo o dia, que engloba desde oficina para famílias, workshop de dança, exposição retrospetiva até concerto da conceituada banda portuguesa, The Gift.

“São cinco anos de intensa atividade cultural durante a qual as paredes do Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, viram passar artistas da mais variada índole, com espetáculos de música, magia, teatro, dança, humor”, referem em comunicado. Para celebrar a efeméride, o espaço recebe uma programação recheada, durante todo o dia 11 de janeiro, que contempla diversos públicos e momentos de cultura. O programa cultural inicia-se às 10h00 com uma oficina para famílias intitulada ‘O Som dos Materiais’, em que se explora os diferentes materiais dos instrumentos musicais e as suas sonoridades específicas. Treinando a atenção, a coordenação e a criatividade, pais e filhos vão criar a sua própria orquestra. A atividade gratuita decorre na sala de ensaios, mediante inscrição prévia através do e-mail: cineteatro@cm-feira.pt .

