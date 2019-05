O Comando Territorial de Aveiro, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira, nos passados dias 13 e 14 de maio, realizou três ações de sensibilização rodoviária em Argoncilhe e Santa Maria de Lamas.

A atividade teve como objetivo sensibilizar as crianças, com 9 e 10 anos, bem como os condutores, para a adoção de comportamentos corretos, no âmbito da segurança rodoviária, complementado a ação com a distribuição de flyers alusivos à temática. A ação envolveu 64 alunos da escola EB1 de São Domingos, do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe e da escola EB1 Lamas n.º 3, do Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão.

