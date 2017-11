“Agricultura com Futuro” discutida no Europarque

O Seminário Agricultura com Futuro terá lugar no Europarque, no dia 16 de Novembro. O encontro organizado pela ADRITEM (Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria) terá como moderadora Susana Carvalho e pretende que sejam discutidas soluções inovadoras para aumentar a rentabilidade na produção agrícola, poupando nos recursos naturais e financeiros.

O seminário começa às 14h00 com a recepção dos participantes, e às 14h30, a sessão de abertura ficará a cargo de Mário Araújo e Silva (DRAP-Norte).

