Alexandra de Pinho recebe prémio da Bienal de Cerveira

Alexandra de Pinho foi uma das artistas escolhidas entre 35 participantes de 500 países para receber um prémio da Bienal Internacional de Arte de Cerveira.

A artista plástica natural de Mozelos, e a residir em Santa Maria da Feira, recebeu honras de aquisição da sua obra “Facebook Life Defender” por parte da Bienal mais antiga da Península Ibérica.

Os participantes da 19º edição do evento tentaram responder ao tema “Da Pop Arte às Transvanguardas, Apropriações da arte popular’, que propõe uma reflexão sobre “o choque tecnológico que temos vindo a atravessar e que só foi conseguido pelo acumular do saber através dos séculos e pela identidade das nossas populações”, segundo a organização da bienal.

Com a obra “Facebook Life Defender”, Alexandra de Pinho procurou dar resposta ao tema da edição apropriando-se visualmente da linguagem informática e do layout de uma das plataformas de comunicação mais conhecidas – o Facebook -, para abordar criticamente a forma como o homem se relaciona com as redes sociais. Ao mesmo tempo, em termos formais, a obra apresenta-se como uma imagem extremamente física através das texturas dos tecidos, dos remendos e costuras dos fragmentos de roupa e do desenho traduzido pelas linhas literalmente cosidas sobre a tela.

