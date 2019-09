ALIANÇA – Aveiro apresenta a lista às Legislativas 2019

O partido Aliança, apresentou a constituição da lista de candidatos pelo circulo eleitoral de Aveiro, para as Eleições Legislativas do próximo dia 6 de Outubro. A sessão decorreu na passada quarta-feira, dia 11 de Setembro, pelas 18h00, na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. Alberto Malta, Mandatário por Aveiro abriu a sessão para dar as boas vindas aos presentes e agradeceu a presença dos jornalistas, tendo chamado ao palco o Cabeça de Lista, Fernando delgado. Fernando Delgado, Cabeça de Lista por Aveiro, iniciou o seu discurso, salientando a importância que o Partido dá à causa dos círculos uninominais, lutando pela sua implementação no sistema político português. Nesta sua intervenção, Fernando Delgado, exemplificou, frisando o desiderato «Votar nas pessoas e garantir que estas prestem contas aos seus eleitores do trabalho feito no Parlamento.»