ALPE promove momentos formativos

Participação gratuita, mas sujeita a inscrição

Com enfoque no Emprego Inclusivo e Procedimentos Legais para Início de Atividade, a Agência Local em Prol do Emprego disponibiliza sessões temáticas, durante o mês de janeiro, para todos os candidatos a emprego e empregadores.

A agenda da ALPE para o mês de janeiro contempla duas sessões de esclarecimento. A primeira acontece no dia 23 de janeiro, entre as 14h30 e as 16h00, no Museu Convento dos Lóios, denominada de “Emprego Inclusivo”, em que será apresentado o projeto de emprego da Associação Salvador, medidas de apoio do Estado à contratação de pessoas com deficiência e exemplos de sucesso de pessoas com deficiência motora que já se encontram integradas no mercado de trabalho. O objetivo é promover a integração profissional de pessoas com deficiência motora e sensibilizar as entidades empregadoras para o recrutamento inclusivo.

