Amadeu Albergaria é o embaixador das Jornadas da Juventude

Amadeu Albergaria, deputado da Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, é o embaixador das Jornadas da Juventude, que na próxima semana juntarão cerca de 200 jovens, à volta do tema “Cidadania Global: os Jovens e o Mundo”. A sessão de abertura está marcada para quinta-feira, com os trabalhos a prolongarem-se pelos dois dias seguintes, nas instalações do Inatel.

A iniciativa é da Fundação da Juventude, em estreita parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, integrando-se no projeto A(gentes)M – Jovens Agentes de Mudança, no âmbito da ação 3 do programa Erasmus +, Juventude em Ação. As jornadas visam a apresentação dos resultados obtidos no âmbito do programa de cidadania ativa.

“É um privilégio ser embaixador destas Jornadas da Juventude” – revela Amadeu Albergaria, notando que Santa Maria da Feira “é um concelho jovem e a Câmara Municipal, em conjunto com múltiplos parceiros, tem sabido envolver a juventude, de forma constante, dando-lhe ferramentas e poder de decisão para a resolução dos problemas do território e da comunidade” – afirma Amadeu Albergaria.

O programa abre quinta-feira, dia 8, com um “peddy-paper”, pelas 16h00, seguindo-se, às 18h30, a sessão de boas vindas, pela vereadora da Educação, Desporto e Juventude da Câmara Municipal, Cristina Tenreiro, pela presidente executiva da Fundação da Juventude, Carla Mouro, e pelo embaixador das jornadas, Amadeu Albergaria. A seguir ao jantar, haverá cinema, com a exibição do filme “Sete Estranhos no El Royale”, de Drew Godard, no auditório da Biblioteca Municipal.

