Festival 4505 trouxe a Arte para as ruas de Fiães

Iniciativa, inicialmente agendada para 24 de Abril, ocorreu no passado dia 30

O Festival de Intervenção Artística em Espaço Singular (F.I.A.E.S), uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a Junta de Freguesia de Fiães e o Agrupamento de Escolas Coelho e Castro, ocupou as principais ruas da freguesia e pintou-as com momentos artísticos, tocando nas mais variadas vertentes. O Festival tinha inicialmente sido agendado para o dia 24 de Abril, mas as condições climatéricas desfavoráveis fizeram com que a data tivesse de ser adiada, tendo ocorrido seis dias depois.

